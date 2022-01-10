Количество самолетов, которые из-за тумана не могут прибыть в Крым, увеличилось вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Двадцать четыре самолета задерживаются на прилет в аэропорт Симферополя из-за тумана к вечеру понедельника, следует из данных на онлайн-табло.

В середине дня сообщалось о 12 рейсах, задерживающихся на прибытие в Крым из-за сильного тумана в районе аэропорта Симферополь. Командиры семи самолетов решили уйти на запасные аэродромы в Анапу, Сочи и Краснодар. Согласно данным онлайн-табло, задержки некоторых рейсов уже превышают 10 часов.

"Количество самолетов, экипажи которых приняли решения произвести посадку на запасных аэродромах из-за сильного тумана в районе аэропорта Симферополь, увеличилось до 11. Девять самолетов приземлились в Анапе, по одному в Краснодаре и Сочи", - сообщили ТАСС в пресс-службе крымского аэропорта.

Собеседник агентства уточнил, что "представители авиакомпаний работают с пассажирами задерживающихся в аэропорту Симферополь рейсов".

Сейчас в Симферополе малооблачно, без осадков, около плюс десяти градусов.