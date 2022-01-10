Аэропорт Курска возобновил прием и отправку рейсов

КУРСК, 10 января. /ТАСС/. Аэропорт Курска возобновил прием и отправку самолетов. По направлению в Курск вылетел борт из Москвы, сообщили ТАСС в справочной службе.

"Аэропорт возобновил работу", - сказала собеседница агентства.

В 17:44 мск по направлению в Курск вылетел самолет из Москвы, также на 10 января запланированы еще три рейса из столицы и Санкт-Петербурга.

В понедельник аэропорт Курска прекратил прием и отправку самолетов из-за обильных снегопадов. В ближайшие дни в регионе также прогнозируются осадки в виде снега.