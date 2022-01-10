РУДН и МИСиС разрешили студентам из Казахстана сдавать сессию удаленно

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский университет дружбы народов (РУДН) и Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) "МИСиС" разрешили студентам из Казахстана, которые не смогли вернуться для продолжения обучения в Россию, сдавать зимнюю сессию дистанционно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах вузов.

"В РУДН учится 420 студентов из Казахстана. 118 из них уезжали на новогодние праздники. В РУДН занятия и экзамены доступны в двух форматах: очном и дистанционном. Сейчас идет сессия, поэтому те, кто не смог вернуться, будут сдавать сессию с применением дистанционных технологий", - сообщил ТАСС ректор РУДН Олег Ястребов.

По его словам, с каждым студентом из Казахстана вуз работает индивидуально. "Уточняем, какая поддержка может понадобиться: продление сессии, рассрочка оплаты обучения, академический отпуск, индивидуальный учебный план. С ребятами сейчас напрямую работают тьюторы", - добавил Ястребов.

"Студенты НИТУ "МИСиС", находящиеся в настоящий момент на территории Казахстана и не имеющие возможность вернуться в Москву к началу зимней сессии, смогут сдать экзамены дистанционно с применением платформы MS Teams. В случае перебоев с интернетом будут назначены дополнительные экзаменационные дни", - сообщила пресс-служба НИТУ "МИСиС".

В вузе отметили, что для студентов, которые по объективным причинам не смогут сдать экзамены онлайн, сессия будет продлена до момента их возвращения в Москву. В этом случае они смогут сдать экзамены в очном формате на площадке университета.

Ранее сообщалось, что НИУ ВШЭ организует обучение по индивидуальному учебному плану для студентов из Казахстана, которые не могут вернуться в Россию. 2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.