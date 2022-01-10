Уральские школьники в Сириусе будут создавать систему сопровождения пациентов после ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Уральские школьники в ходе проектной смены Уральского федерального университета (УрФУ) в "Сириусе" будут работать над созданием системы сопровождения пациентов после COVID-19, платформы для лунохода и рядом других проектов. Смена открылась 10 января, участие в ней принимают около 80 школьников из Свердловской области, сообщили ТАСС в Инновационной инфраструктуре УрФУ.

"Направления смены этого года: "Новая медицина и качество жизни", "Пространственное развитие", "Новые технологии и материалы". Диапазон проектов широк: система сопровождения пациентов после COVID-19, платформа для лунохода, анализ соцсетей как способ оценки суицидального риска, двигатель для наноспутника, система автоматической высадки цветущих растений <…>. В Уральской проектной смене "Сириус-2022", которая традиционно проходит в Сочи, принимают участие 78 школьников (ученики 8-11-х классов) из Свердловской области и 15 наставников", - сказали в вузе.

Наставниками талантливых школьников стали специалисты УрФУ, УГМУ, АО "НПО автоматики", ООО "Адванс инжиниринг", технопарка "Кванториум" и другие. При организации смены были соблюдены повышенные требования санитарно-эпидемической безопасности: взрослые и школьники, которым уже исполнилось 18 лет, были вакцинированы и сдали тесты ПЦР накануне поездки, также актуальные тесты ПЦР есть и у ребят младше 18-ти.

"Смена проходит в "Сириусе" уже в шестой раз, а это показатель стабильности, того, что этот формат работы востребован и детьми, и наставниками. Уральская проектная смена объединяет талантливых школьников, увлекающихся технологическим творчеством и исследовательской деятельностью, ребят, готовых реализовать сложный инновационный междисциплинарный проект в команде. <…> Уральская проектная смена - это еще и эффективный мотиватор личностного роста, после ее прохождения ребята зачастую продолжают заниматься разработкой инновационных технологий, открывают для себя технологическое предпринимательство, успешно поступают в УрФУ и УГМУ, другие ведущие вузы страны", - приводят в вузе слова заместителя первого проректора УрФУ, руководителя Уральской проектной смены Надежды Терлыги.

Организаторами Уральской проектной смены являются УрФУ, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, лицей "Сириус".