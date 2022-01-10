В Грозном дали старт строительству новой мечети

ГРОЗНЫЙ, 10 января. /ТАСС/. Церемония закладки памятной капсулы в основание новой мечети состоялась в понедельник в Грозном, в ней принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Первый рабочий день наступившего года мы начали с богоугодного дела - заложили капсулу под фундамент новой мечети. Согласно проекту, здесь появится двухъярусное здание с двумя минаретами на южной стороне и отдельное помещение для малого омовения. На прилегающей территории планируется укладка тротуарной плитки, высадка деревьев и цветочных клумб. Мечеть будет органично дополнять великолепный архитектурный облик нашей любимой столицы", - отметил глава Чечни.

По его словам, одновременно в религиозном сооружении смогут молиться 2 000 человек. "Проект строительства новой мечети будет реализован за счет средств Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - добавил Кадыров.

В Чеченской Республике функционируют 1 312 мечетей, семь школ хафизов, 201 медресе, два исламских вуза. Только в прошлом году в регионе введено в эксплуатацию 57 мечетей и 13 медресе.