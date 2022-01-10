В некоторых регионах Урала ожидается похолодание в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Морозы до минус 30 градусов ожидаются в регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 11 января] переменная облачность, местами небольшой снег, температура воздуха ночью минус 13 - минус 18 градусов, на крайнем севере - минус 23 - минус 28, днем минус 10 - минус 15, на крайнем севере до минус 20 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К четвергу, 13 января, в ночные часы похолодает до минус 20, минус 25, в горах и низинах до минус 30 градусов.

В Курганской области, сообщает региональный гидрометцентр, температура в ночные часы составит минус 26 - минус 27 градусов, а днем к четвергу похолодает с минус 11 - минус 16 до минус 21. В Челябинской области похолодает к четвергу до минус 30 градусов в ночные часы, днем до минус 13 - минус 18 с минус 8 во вторник, возможны порывы ветра до 12 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области к 13 января ожидается усиление мороза, ночные температуры опустятся с минус 13 - минус 18 градусов во вторник до минус 25 - минус 30 градусов, возможны снег и изморозь. Похолодание ожидается и в Югре, в четверг в ночные часы температуры опустятся до минус 25 - минус 30 градусов при прояснении, возможен небольшой снег. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается незначительное потепление, с минус 33 - минус 35 до минус 25 - минус 30 градусов в ночные часы, местами возможен небольшой снег.