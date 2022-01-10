В Москве избитый ребенок с травмами головы пришел в сознание после операции

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Ребенок, получивший травмы головы во время избиения в одной из московских квартир на улице Псковской, пришел в сознание после операции. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по делам несовершеннолетних в Москве Ольга Ярославская.

8 января в запертой изнутри комнате мужчина нанес несовершеннолетнему многочисленные травмы головы. После того как дверь в комнату открыли, мужчина, являвшийся мужем тети мальчика, совершил суицид.

"Ребенок сейчас находится в больнице. Он был прооперирован и уже пришел в сознание, разговаривает, отвечает на вопросы. <…> По факту произошедшего заведено уголовное дело, мы на связи и с больницей, и со Следственным комитетом", - сказала Ярославская.

Она уточнила, что в больницу мальчик был доставлен в тяжелом состоянии. Некоторое время ребенок находился в медикаментозной коме.