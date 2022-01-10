Италия в конце января пересмотрит обязательство для туристов из ЕС сдавать тест на ковид

РИМ, 10 января. /ТАСС/. Власти Италии в конце января пересмотрят распоряжение, согласно которому для въезда в республику из стран ЕС необходимо сдать тест на коронавирус. Об этом в понедельник вечером на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

"В настоящий момент постановление действует, оно будет в силе до 31 января, а затем правительство оценит ситуацию на основании эпидемических данных. Я хотел бы обратить внимание на то, что после решения итальянского правительства аналогичное решение приняли около 10 европейских стран", - сказал он.

Требование теста вступило в силу с 16 декабря. Приезжающие из стран ЕС могут сдать тест по экспресс-технологии, результат которого действителен 24 часа, или ПЦР-тест со сроком действия до 48 часов. При этом для невакцинированных европейцев предусмотрен пятидневный карантин, по истечении которого необходимо сделать повторный тест.