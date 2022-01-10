Федермессер заявила, что в Подмосковье нет информационных ресурсов для паллиативной помощи

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Жители Московской области вынуждены обращаться за паллиативной помощью в платные клиники или в Москву, так как в Подмосковье отсутствуют необходимые для этого информационные ресурсы. Соответствующее обращение на имя губернатора региона Андрея Воробьева направила руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

"В Московской области, несмотря на поручения Т. А. Голиковой, нет единого реестра пациентов, нет единой горячей линии или координационного центра, куда могли бы круглосуточно обратиться пациенты или их родственники. Опять же, если кто-то вам скажет, что это не так, вам солгут. Просто попробуйте дозвониться на предложенный телефон и попросить о помощи. Попробуйте узнать, как быстро можно обезболить умирающую маму. Получив отказ по месту жительства, жители МО (Московской области - прим. ТАСС) вынужденно обращаются в платные клиники или в Москву", - говорится в письме, опубликованном на ее странице в Facebook.

Федермессер отметила, что Московская область является единственным регионом РФ, где отсутствует главный внештатный специалист по оказанию паллиативной помощи взрослым пациентам. "Его обязанности возложены на детского специалиста, который и с детскими проблемами не справляется, хотя запрос на помощь в сотни раз меньше, да и к телефону не подходит и от взаимодействия отказывается. В регионе нет ни приказа по организации помощи, ни приказа о маршрутизации", - добавила она.

По данным Федермессер, в 2021 году показатель использования сильнодействующих опиоидных анальгетиков снизился на 45% по сравнению с 2020 годом. Расчетный уровень обезболивания за этот период снизился с 70 до 20%. "На складах препараты есть, но до пациентов они не доходят. Врачи их не назначают. Кроме того, несмотря на все изменения в законодательстве, в МО ни одна выездная служба не выписывает рецепты на препараты на дому, у постели больного", - добавила она.

Кроме того, Федермессер отметила, что в 2020 году в Подмосковье паллиативную помощь недополучили 72% нуждающихся.

"За период с 1 января 2021 года по 13 декабря 2021 года мы направили в Минздрав Московской области более 40 писем с просьбами об эвакуации жителей Московской области для оказания паллиативной помощи по месту постоянной регистрации. Ответы мы получили лишь на 10 писем, но ни в одном из них не предлагались варианты оказания помощи в МО", - добавила она.