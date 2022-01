Умер осужденный за убийство мультимиллионер Роберт Дарст

ТАСС, 10 января. Американский мультимиллионер Роберт Дарст, приговоренный в октябре 2021 года к пожизненному заключению за убийство, умер в возрасте 78 лет в больнице города Стоктон (штат Калифорния). Об этом со ссылкой на его адвоката Чипа Льюиса сообщила в понедельник газета The New York Times.

"Дарст умер сегодня рано утром, находясь под стражей департамента исполнения наказаний Калифорнии, - цитирует издание Льюиса. - Мы понимаем, что его смерть наступила по естественным причинам, связанным с целым рядом медицинских проблем, о которых мы неоднократно сообщали в суде за последние пару лет".

По информации The New York Times, причиной смерти Дарста стала остановка сердца. Он умер в больнице общего профиля Сан-Хоакин, куда его доставили из тюрьмы на обследование.

В сентябре 2021 года присяжные после трех дней обсуждения признали миллионера виновным в убийстве его близкой знакомой Сюзан Берман в 2000 году. Он был приговорен к пожизненному заключению. Позднее миллионер заразился коронавирусом и был подключен к ИВЛ. В октябре прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинения Дарсту в убийстве жены.

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста" (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) он ненароком признался в совершении нескольких убийств. "Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", - сказал он, когда отошел в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.

В марте того же года Дарст был арестован в Новом Орлеане (штат Луизиана). Сам он долгие годы заявлял, что не имеет "ни малейшего представления" о том, кто убил Берман, и не знает, что случилось с его первой супругой.