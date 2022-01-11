В ВШЭ заявили, что стоимость обучения на первом курсе в вузах РФ за год выросла на 10%

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Средний чек", который российские семьи заплатили за первый курс обучения в отечественных вузах, вырос за год на 10%. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах мониторинга качества приема на бюджетные и платные места в 2021 году, который провел Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) при поддержке Минобрнауки.

В материалах отмечается, что 2021 год характеризовался возвратом к свободному ценообразованию на рынке высшего образования: в 2020 году все вузы по просьбе президента РФ Владимира Путина заморозили цены, оставив их на уровне 2019 года. "Динамика цен в основном находилась внутри корректировки на инфляцию (рост на 4% за два года), отдельные примеры более высокого роста объясняются, как правило, перетоком абитуриентов на более дорогие платные программы и приведением вузами цен в соответствие с увеличившимся финансовым обеспечением соответствующих бюджетных программ", - отмечается в материалах.

По словам руководителя исследования, научного руководителя НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, которые приводятся в материалах, сегодня фиксируется спрос на программы более высокого качества. "При этом "средний чек", который российские семьи заплатили за первый курс, заметно вырос - на 10% за один год, на 17% - с 2019 года. Это обусловлено переориентацией платежеспособного спроса на вузы и программы более высокого качества и, соответственно, более дорогие", - отметил Кузьминов. Он добавил, что российские семьи сегодня все реже склонны экономить на высшем образовании.

Как следует из материалов, лидером роста платного приема выступает РАНХиГС, увеличивший его за два года на 65% и заместивший ВШЭ как вуз с самым большим платным приемом - до 5 353 человек. Президентская академия удерживает качество платного приема на уровне выше 70 баллов. ВШЭ (Москва) сократила платный прием на 14% - до 4 197 человек, обеспечив при этом очень высокий уровень качества с постоянным ростом среднего балла - 83,8 балла в 2019 году, 84,8 - в 2020 году и 85,2 - в 2021 году. МГУ им. М. В. Ломоносова не изменил ни число платных студентов (1 954 человек), ни требования к их качеству (около 80 баллов).

Стратегию РАНХиГС повторяет Финансовый университет: рост приема - на 43%, сохранение качества - 70 баллов, Санкт-Петербургский государственный экономический университет: рост - на 44%, качество - 68 баллов. В Санкт-Петербургском госуниверситете платный прием вырос на 53%, его качество составило около 80 баллов.

Тенденции

По словам Кузьминова, гибридный характер обучения, массовое и постоянно расширяющееся использование специально созданных онлайн-курсов, стартовавшее в 2021 году предложение на рынке бакалаврских программ полностью в удаленном формате создают две тенденции.

"Первая - для абитуриентов снимается барьер между вузами своего города/региона и вузами в других регионах. Поступить в вуз в другом регионе теперь не обязательно означает отрыв от семьи, отъезд из родного города. Абитуриент легче принимает решение о вузе в другом регионе. Вторая - сами региональные вузы имеют возможность привлекать в удаленном режиме лучших профессоров из столичных институтов, включать в свои образовательные программы целые модули, обеспеченные другими вузами, организовывать зеркальные лаборатории, формировать научные коллективы из ученых, проживающих в разных городах и разных странах. Это в перспективе повышает конкурентоспособность регионального высшего образования", - отметил Кузьминов.

Доступность высшего образования возросла благодаря выделению бюджетных мест в основном региональным вузам, отмечается в материалах. Распределение было неравновесным, а отражало национальные приоритеты, такие как кадровое обеспечение регионов и отраслей экономики, и перспективные направления - ИТ и медицину.

"Государство добавило бюджетных мест для того, чтобы повысить доступность образования, именно в регионах и именно на приоритетных направлениях. Мы видим, что образование стало более доступным и это отражает нормальную ситуацию. Абитуриенты поступили в вузы честно и по конкурсу. Средний балл ЕГЭ немного снизился, и если в прошлом году они бы не поступили, то в этом году у них появилась такая возможность. В целом мы видим, что несмотря на увеличение числа бюджетных мест, качество приема не упало, мы не зафиксировали ни одного провального результата ни у одного российского вуза", - прокомментировал Кузьминов.

В 2021 году рейтинг топ-25 самых крупных по приему на первый курс вузов России полностью сформирован учебными заведениями с приемом более трех тысяч студентов. Крупнейшим вузом России по приему стал Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина (УрФУ), увеличивший бюджетный и платный прием до 7 606 первокурсников, рост - на 1 689 человек, и оттеснивший на второе место лидера 2020 года - ВШЭ. В позапрошлом году УрФУ был только четвертым. Третье место - у РАНХиГС: 6 059 новых студентов, рост - на 17%, в 2020 году - шестое место. МИРЭА - Российский технологический университет сократил прием на 1% и переместился на четвертое место со второго. МГУ - на пятом месте, прием практически не изменился, Казанский (Приволжский) федеральный университет показал сокращение на 6% - вуз на шестом месте, в 2020 году было третье.

О мониторинге

Мониторинг проводится ежегодно с 2010 года. Качество приема оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс по итогам ЕГЭ. Результаты победителей и призеров олимпиад школьников, которых вузы зачислили без вступительных испытаний, засчитываются как 100 баллов. В 2021 году мониторинг охватил 838 учебных заведений, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов.