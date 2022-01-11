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Пандемия COVID-19

В Эстонии уволили 34 невакцинированных полицейских

Непривитые сотрудники занимали различные должности в отделениях департамента по всей стране

ТАЛЛИН, 11 января. /ТАСС/. Департамент полиции и погранохраны Эстонии уволил 34 сотрудника, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Postimees со ссылкой на руководителя отдела кадров департамента Катре Лоо.

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Как сказала Лоо, непривитые сотрудники занимали различные должности в отделениях департамента по всей стране. При необходимости на их место наймут новых сотрудников, указано в сообщении.

"Некоторые сотрудники, получившие первоначальную юридическую защиту до 7 января 2022 года, подали новое заявление о предоставлении первоначальной юридической защиты, и департамент не уволит их, пока суд не примет решение", - добавила Лоо.

В ноябре более 50 сотрудников департамента полиции и погранохраны оспорили в суде требование об обязательной вакцинации, которое ранее приняло руководство ведомства.

Теги
ЭстонияПандемия COVID-19
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