Около 14 тыс. тонн грузов доставили суда в Певек на Чукотке при помощи ледокола

ТАСС, 11 января. Ледокол "Арктика" помог в доставке порядка 14 тыс. тонн различных грузов, в том числе продуктов и стройматериалов, в порт Певек на Чукотке, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Самый мощный в мире ледокол "Арктика" завершил проводку каравана судов в порт Певек Чукотского автономного округа. Суда доставили 14 тыс. тонн грузов - это генеральный груз, строительные и другие материалы для реализации крупных инфраструктурных проектов, а также промышленные товары и продукты. Сейчас в порту идет разгрузка теплоходов "Инженер Трубин" и "Полар Кинг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Полар Кинг" доставил оборудование и материалы для ключевого проекта развития региона - Баимского горно-обогатительного комбината. На его борту доставили 4 тыс. тонн груза, в том числе контейнеры индивидуальных предпринимателей.

В начале осени на смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляли с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области, которые отправляли с задержками.