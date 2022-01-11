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Пандемия COVID-19

Глава МИД Израиля подтвердил, что инфицирован коронавирусом

Яир Лапид отметил, что привит и чувствует себя хорошо

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подтвердил, что у него диагностирован коронавирус, отметив, что привит и чувствует себя хорошо.

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"Действительно, у меня выявлен коронавирус. Я чувствую себя прекрасно, потому что я привит [от коронавируса]. Идите делать прививки, носите маски, вместе мы переживем это", - написал глава внешнеполитического ведомства еврейского государства в Twitter.

В понедельник вечером радиостанция Kan сообщила, что у Лапида ранее в тот же день был выявлен коронавирус и он направился на домашнюю изоляцию. По данным радиостанции, ПЦР-тест премьер-министра Нафтали Беннета дал отрицательный результат.

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