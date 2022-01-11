Власти сообщили, что заболеваемость COVID-19 на Колыме достигнет пика в начале февраля

ТАСС, 11 января. Власти Магаданской области прогнозируют на начало февраля резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового штамма "омикрон" в регионе. Каждый день в медучреждения за помощью будут обращаться около 10 человек, рассказала во вторник журналистам и. о. министра здравоохранения и демографической политики Колымы Елена Кузьменко.

"Мы ожидаем приход "омикрона" в Магаданскую область к концу января с лавинообразным подъемом заболеваемости в начале февраля этого года. При этом ежесуточное обращение за медицинской помощью будет составлять около 10 человек", - заявила Кузьменко.

По ее словам, в период пиковой нагрузки в регионе вынуждены будут прекратить профилактические медицинские мероприятия. Легкие формы заболевания будут обслуживаться только дистанционно. Глава министерства призвала население пройти повторную иммунизацию, чтобы не попасть под новый подъем заболеваемости. "У Магаданской области есть фора в пару недель. В это время необходимо пройти иммунизацию всем беременным, всем лицам старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями, лицам, которые переболели шесть месяцев назад и более", - рассказала Кузьменко.

Она добавила, что в регионе имеется достаточный запас вакцины. Есть возможность прививать ежедневно до 1,5 тыс. человек.

За все время пандемии в Магаданской области было выявлено почти 14 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией, 354 человека умерли, более 13 тыс. человек вылечились. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация. Ее завершили более 61 тыс. человек. Дефицита вакцины нет.