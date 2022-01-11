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Пандемия COVID-19

Президент Мексики заболел COVID-19 во второй раз

Андрес Мануэль Лопес Обрадор прошел вакцинацию и ревакцинацию

ТАСС, 11 января. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил положительный результат теста на коронавирус и теперь находится на самоизоляции. Об этом политик сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

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"Сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19, и, хотя симптомы легкие, я останусь на самоизоляции и буду заниматься офисной работой и общаться виртуально", - отметил глава государства. Президент также рассказал, что на время болезни его будет замещать министр внутренних дел Адан Агусто Лопес Эрнандес.

В декабре 2021 года президент Мексики получил третью дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca, бустерную прививку 68-летнему главе государства сделали в ходе пресс-конференции. При этом почти год назад президент уже переболел ковидом - Лопес Обрадор 24 января 2021 года сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, и тогда у него были так же легкие симптомы вызываемого инфекцией заболевания.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес МануэльПандемия COVID-19
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