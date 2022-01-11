В Приморье реконструировали водохранилище, чтобы защитить от подтоплений жителей села

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Водохранилище вблизи села Кугуки реконструировали в Приморье, эти работы помогут защитить от наводнений жителей села, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

"В соответствии с проектом реконструкции на объекте в 2020-2021 годах углубили дно, отремонтировали дамбу протяженностью 418 метров и высотой 9,7 и шириной шесть метров, водопропускные сооружения, служебные автодороги. Всего на реконструкцию водохранилища направлено более 200 млн рублей федерального, краевого и местного бюджетов", - говорится в сообщении.

Кугуковское водохранилище расположено на одноименной реке в трех километрах от села Кугуки, его емкость составляет 2,1 млн кубометров воды. Гидротехнические сооружения водохранилища пострадали во время паводка 2017 года, образовались промывы низового откоса. В зону подтопления попали жилые дома и нежилые строения, объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры, крестьянско-фермерские хозяйства, 2 725 местных жителей.

Помимо реконструкции Кугуковского водохранилища, в прошлом году была отремонтирована дамба в Партизанском районе, выполнен первый этап работ по капитальному ремонту Вишневского водохранилища в Спасске-Дальнем, расчищены русла рек в Шкотовском районе и Владивостоке.

"В Приморье до 2024 года построят четыре гидротехнических сооружения, на что будет направлено 929 млн рублей. Это проект инженерной защиты микрорайона "Семь ветров" в Уссурийске, строительство защитой дамбы в поселке Горные Ключи, защитных сооружений сел Рощино и Вострецово, а также Лесозаводского городского округа. Это позволит защитить от наводнений более 60 тыс. человек", - прокомментировала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, которую процитировала пресс-служба.