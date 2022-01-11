Учеников шести школ Владивостока перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Учащиеся 15 классов в шести школах Владивостока переведены на дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"По данным городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования, в связи с карантином по COVID-19 в городе закрыто 14 групп в 13 детских садах, 15 классов шести школ переведены на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

За сутки в городе было выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии им заразились 59 600 жителей города. По данным правительства Приморья на утро вторника, за сутки в крае было выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусом, всего их зафиксировано 105 230. В регионе привито 913 103 человека.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 307,2 млн человек, почти 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 666 679 случаев заражения, выздоровели 9 706 802 человека, умерли 316 904. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.