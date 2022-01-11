В Анадыре благоустроят новую зону отдыха с арт-объектами

ТАСС, 11 января. Новая зона отдыха до конца января появится в районе горы Верблюжья в Анадыре благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

"На пустующей территории у Верблюжьей горы уже установили арт-объекты в виде семейства белых медведей, лавочки и вазоны для цветов, качели, меловые доски в виде силуэтов животных и игровые зоны для детей, велопарковки и мангальные зоны - все для приятного и комфортного досуга жителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы будут завершены до конца января. Благоустройство территории ведется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". На его реализацию было потрачено более 12 млн рублей.