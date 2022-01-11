На Камчатке направили 83 млн рублей для обновления медтехники в онкодиспансере в 2021 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /ТАСС/. Новое медицинское оборудование для единственного на Камчатке онкологического диспансера общей стоимость более 83 млн рублей было закуплено для медучреждения в 2021 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в 2021 году продолжилось переоснащение краевого онкологического диспансера медоборудованием. На эти цели из средств федерального бюджета было выделено более 83 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Для Камчатского краевого онкодиспансера в 2021 году были закуплены новый аппарат брахитерапии, который позволяет проводить внутриполостную лучевую терапию по современным технологиям, а также биохимический анализатор и анализатор газов крови для мониторинга за показателями гомеостаза и два монитора, позволяющих контролировать витальные функции организма.