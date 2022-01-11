Международное авиасообщение в Нур-Султане полностью восстановлено

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановлено, кроме рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines. Об этом во вторник сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

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"Международное авиасообщение города Нур-Султан полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, во вторник из и в Нур-Султан планируется выполнить 27 международных рейсов в и из городов - Москва, Минск, Дубай, Варшава, Франкфурт-на-Майне, Ташкент, Новосибирск, Коломбо, Анталья, Кутаиси. Отмены рейсов не планируются.

"Из/в города Актау, Шымкент, Туркестан планируется выполнение восьми международных рейсов в города - Стамбул, Махачкала, Грозный, из городов Алма-Ата и Актобе отменено выполнение 20 рейсов в/из городов - Стамбул, Дубай, Мале, Ташкент, Москва, Самарканд, Коломбо, Шарджа, Баку, Нукус", - сообщили в министерстве.

В новость была внесена правка (7:19 мск) - передается в связи с исправлением опечатки в названии авиакомпании, верно - Turkish Airlines.