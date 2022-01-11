Bloomberg: авиапассажирам из порядка 150 стран запретят транзит через Гонконг

ТАСС, 11 января. Авиапассажиры из стран категории повышенного риска временно не смогут путешествовать транзитом через международный аэропорт Гонконга. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, решение находится на этапе согласования. По предварительным данным, запрет продлится с 15 января по 14 февраля. В списке стран, внесенных Гонконгом в категорию повышенного риска, насчитывается около 150 стран и территорий, в том числе традиционно популярные транзитные маршруты Гонконга: Сингапур, Австралия, США и ряд европейских стран.

По информации агентства, ограничение не будет распространяться на дипломатов, правительственных чиновников, а также спортсменов и персонал, участвующих в зимних Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля.

Ранее глава местной администрации Кэрри Лам сообщила, что с 14 января будут приостановлены занятия в детских садах и начальных школах Гонконга в качестве новой меры по сдерживанию угрозы распространения коронавируса. Лам также объявила о решении распространить программу иммунизации на детей в возрасте от 5 до 11 лет. По рекомендации экспертов их начнут прививать китайским препаратом CoronaVac.

В настоящее время этот специальный административный район КНР столкнулся с угрозой пятой волны вспышки коронавирусной инфекции, связанной с распространением омикрон-штамма. Здесь фиксируются десятки локальных случаев заражения, в том числе с неясным источником. Медики отслеживают места перемещений и контакты заболевших, чтобы разорвать цепочки передачи вируса.

С 7 января по распоряжению властей в мегаполисе на две недели закрылись спортивные, культурные и развлекательные объекты. Ресторанам после 18:00 разрешили работать только навынос. Данная мера впервые принимается в Гонконге с лета прошлого года.