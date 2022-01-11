Более 57 млн звонков принял общегородской контакт-центр в Москве в 2021 году

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Свыше 57 млн звонков от жителей поступило в общегородской контакт-центр в Москве в 2021 году, что на 2 млн больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В 2021 году московский общегородской контакт-центр (ОКЦ) принял свыше 57 миллионов звонков от жителей. Это на два миллиона больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичам доступно более 70 горячих линий в общегородском контакт-центре. Жители могут получить консультации по вопросам в сфере госуслуг, ЖКХ, узнать график работы органов власти, а также по другим темам в круглосуточном режиме и без выходных. Кроме того, обрабатывать звонки горожан помогает искусственный интеллект, который в 2021 году принял более 21 млн звонков, из них 11 млн - без привлечения оператора.

"Наибольший объем трафика в этом году традиционно пришелся на единую справочную службу правительства Москвы: ее операторы приняли более 9 млн обращений, еще 3,3 млн звонков принял робот. Также в числе наиболее востребованных линий единый диспетчерский центр, куда жители обращаются по вопросам ЖКХ, и служба поддержки портала mos.ru. Наличие виртуального помощника на горячих линиях помогает ускорить обработку вопросов горожан. Сейчас он консультирует по более чем 150 тематикам. Подходящий ответ робот ищет в базе знаний в среднем в полтора-два раза быстрее, чем это мог бы сделать человек", - сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий, чьи слова приводятся в сообщении.

Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 года. В месяц от жителей города поступает около 5 млн обращений.