ОНФ проведет мониторинг доступности лекарств в российских селах

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет мониторинг реализации приказа Минздрава РФ о праве сельских медицинских работников реализовывать лекарственные средства, а также проверит доступность лекарств в российских селах. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ОНФ.

Ранее медработникам в селах разрешили реализовывать лекарственные средства. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2022 года. Это позволит решить проблему лекарственного обеспечения граждан, проживающих в сельских населенных пунктах без аптек, уточняли в пресс-службе Минздрава России.

"В ближайшие несколько месяцев региональные отделения народного фронта проверят населенные пункты, где нет аптек, но есть фельдшерско-акушерские пункты, опросят сотрудников ФАПов и местных жителей о доступности лекарственных средств. После этого общественники обратятся к губернаторам с просьбой ускорить процесс лицензирования ФАПов, сообщат об иных проблемах, снижающих доступность лекарственных средств для населения", - пояснили в пресс-службе.

Как отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, инициатива об упрощении лицензирования продажи лекарств сельскими медиками в фельдшерско-акушерских пунктах родилась в народном фронте в том числе после анализа обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. "О том, что жители деревень могут купить лекарства только за десятки километров от дома и что автобус ходит в райцентр не каждый день, жаловались люди из Ростовской, Ульяновской, Костромской, Самарской, Липецкой, Томской областей, Пермского, Ставропольского, Алтайского краев, Башкирии, то есть, очевидно, что проблема имеет очень масштабный характер. Мы благодарны Минздраву за оперативное решение ситуации с юридической точки зрения и далее будем работать в регионах с губернаторами, чтобы оперативно обеспечить людей лекарствами", - добавил Кузнецов.