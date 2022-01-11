Занятия по эффективному трудоустройству проведет центр "Моя карьера" в Москве в январе

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Жители Москвы в январе могут посетить в центре занятости "Моя карьера" тренинги и занятия по эффективному трудоустройству, а также обучающие программы по самозанятости и предпринимательству. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Большинство людей, находящихся в поиске работы, как правило, нуждаются в дополнительной поддержке. Многие просто не знают, с чего начать. В январе мы приглашаем жителей столицы на тренинги и занятия, которые помогут разобраться в себе, определить свои сильные стороны и подготовиться к встрече с потенциальным работодателем. Москвичам, заинтересованным в открытии собственного дела, будут полезны обучающие программы по самозанятости и предпринимательству", - приводятся в сообщении слова директора центра Ирины Швец.

Так, горожане, которые давно ищут работу, могут посетить 17 января онлайн-марафон "Хочу работать", на котором можно узнать, как сделать поиск работы результативным, подготовиться к предстоящим собеседованиям и прохождению испытательного срока. Тренинг "Как составить продающее резюме" пройдет 28 января в очном формате в 10:00. Узнать, чем отличаются трудовые правоотношения от гражданско-правовых, можно 21 января в 10:00 на групповой консультации "Трудовой договор или договор ГПХ: в чем разница?".

Кроме того, для москвичей, заинтересованных в развитии собственного дела, до конца января пройдут специальные обучающие программы.

Для участия во всех мероприятиях необходима регистрация.

В центре "Моя карьера" все услуги оказывают бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи на mos.ru. Очные мероприятия доступны при наличии паспорта, QR-кода или прививочного сертификата.