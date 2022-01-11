Более 70 млн рублей получит Новосибирская область на пилотный проект по помощи пожилым

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Новосибирская область получит 76,5 млн рублей из федерального бюджета на привлечение частных медицинских организаций для медико-социальной поддержки граждан старше 65 лет в рамках пилотного проекта, реализующегося в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

"Принято решение направить в 2022 году Новосибирской области 76,5 млн рублей на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций для оказания медико-социальных услуг гражданам страны в возрасте 65 лет и старше, в том числе проживающим в сельской местности", - приводит пресс-служба слова первого зампредседателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

Пилотный проект, в ходе которого частные медицинские организации могут патронировать пожилых людей, реализуется в регионе с прошлого года. В 2021 году в нем приняли участие более 700 пенсионеров.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.