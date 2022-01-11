Собянин: 2021 год был сложным из-за пандемии, но Москва справилась

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Борьба с пандемией коронавируса забрала в 2021 году много сил, но Москва справилась, город жил нормальной жизнью. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете "Вечерняя Москва".

"Сложный был год. Много сил отнимала борьба с пандемией. И даже не столько физических, сколько моральных. Все технологии борьбы с ковидом - разворачивание коек, тестирование, телемедицина, мониторинг и так далее - у нас отлажены чуть ли не до автоматизма. Но все время ждать какой-то очередной катастрофы, жить от одной волны [коронавируса] до другой. Психологически это, конечно, очень непросто. Но привыкли, справляемся", - сказал мэр.

По его словам, Москва в 2021 году жила нормальной жизнью большого города, что, на его взгляд, главное общее достижение.

"Конечно, многим жителям города прошедший год принес болезни и даже утраты. Они были и среди моих знакомых. К сожалению, это тоже часть нашей жизни в 2021 году", - подытожил Собянин.