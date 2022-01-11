Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников начался в Москве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек приглашены принять участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Москве, который пройдет с 11 января по 25 февраля. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В Москве начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. На него приглашены более 30 тыс. учеников 9-11-х классов. Это столичные школьники, успешно выступившие на предыдущем, муниципальном этапе, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года", - говорится в сообщении.

Региональный этап проводится с 11 января по 25 февраля. Первыми пройдут соревнования по французскому и русскому языкам, а также по литературе. Завершающими станут состязания по немецкому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам. Школьники, набравшие необходимое количество баллов, попадут в финал.

Участниками муниципального этапа стали более 155 тыс. москвичей из 7-11-х классов. Самыми популярными предметами стали математика, русский и английский языки, обществознание и литература.

"Для учеников с ограниченными возможностями здоровья на предыдущем этапе олимпиады были созданы специальные условия. По его итогам ребят пригласили на региональный этап по экологии, литературе, обществознанию, праву, экономике, русскому, французскому и английскому языкам", - добавляется в сообщении.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Это английский язык, астрономия, биология, география, информатика, испанский язык, история, итальянский язык, китайский язык, литература, математика, мировая художественная культура (МХК), немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика. Состязание включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.