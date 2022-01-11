В тюменском реабилитационном центре выявили очаг коронавируса

ТЮМЕНЬ, 11 января. /ТАСС/. Очаг коронавируса зафиксировали на территории тюменского реабилитационного центра. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится один очаг коронавирусной инфекции в АНО "РЦСППХ Натальи Устюжаниной "Поколение". В реабилитационном центре заболели восемь постояльцев и два сотрудника, контактных - четыре человека", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, очаги коронавируса в ишимском филиале областной клинической психиатрической больницы и в общежитии тобольской духовной семинарии Тобольско-Тюменской Епархии Русской православной церкви закрыты.

За минувшие сутки зарегистрировали 195 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировали 92 029 случаев, выздоровели 82 883 человек. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 71,99%.