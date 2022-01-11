На севере Иркутской области построили новый мост для большегрузов

ИРКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Мост с большой грузоподъемностью через реку Макаровку сдали в эксплуатацию в Киренском районе Иркутской области, где наблюдается высокий поток большегрузного транспорта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Киренском районе построен и сдан в эксплуатацию мост через реку Макаровку. <...> Ранее на реке стоял деревянный мост, рассчитанный на нагрузку не более восьми тонн. В 2019 году он рухнул вместе с грузовиком общей массой 60 тонн. Тогда были приняты экстренные меры - на реке поставили временный металлический мост. Но и он простоял не более года. В 2020 году его дважды повредила тяжелая техника, в итоге произошел разлом балки. Мост признали аварийным, движение по нему закрыли", - говорится в сообщении.

Мост грузоподъемностью 100 тонн построили по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" за год. Протяженность моста - 78 м, подходов к нему - более 1 км. На строительство выделили 387 млн рублей. Сооружение относится к автомобильной дороге Усть-Кут - Киренск, которая в свою очередь является единственным выходом из Киренского района на федеральную трассу "Вилюй" и подъездом к крупнейшим портам Иркутской области на реке Лене.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.