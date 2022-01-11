Число отдыхающих в новогодние праздники в Железноводске увеличилось в 1,7 раза к 2019 году

ПЯТИГОРСК, 11 января. /ТАСС/. Железноводск Ставропольского края в новогодние праздники посетили свыше 3 тыс. туристов, что в 1,7 раза больше, чем в 2019 допандемийном году. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава курорта Евгений Бакулин.

"За новогодние каникулы в Железноводске уже успели отдохнуть более 3 тыс. человек. Это рекордное число туристов в сравнении даже с доковидным 2019 годом. Загрузка санаториев в новогодние каникулы в Железноводске составила почти 100%", - сказал Бакулин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городской администрации, в 2019 году на курорте отдохнули за это же время 1,8 тыс. человек, в 2020 году - примерно 2 тыс. туристов. Таким образом, рост составил 1,7 и 1,5 раза соответственно.

"Мы превосходим туристические показатели прошлых лет нашего курорта. Свободных мест в санаториях нет. Это подтверждает правильность нашего подхода к развитию курортной инфраструктуры, Курортного парка, парковочных пространств. Инфраструктура стала интересной, привлекательной и удобной для жителей и гостей курорта и способствует развитию новых видов туризма - семейного туризма, туризма выходного дня, досугового и спортивного туризма", - рассказал глава города.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.