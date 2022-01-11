В Липецкой области заболеваемость ОРВИ снизилась за неделю на 7%

ТАСС, 11 января. Медики в Липецкой области зарегистрировали за прошедшую неделю 5 439 случаев острой вирусной респираторной инфекции, что на 7% ниже уровня предыдущей недели, когда заболели 6 738 человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

"В Липецкой области за неделю <...> зарегистрировано 5 439 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа - 18, показатель заболеваемости составил 48,2 на 10 тыс. населения, что на 7% ниже уровня предыдущей недели. Доля детского населения среди заболевших составила 59%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора, на предыдущей неделе в регионе выявили 6 738 случаев ОРВИ, в том числе 16 - гриппа, в общем числе заболевших 65% составили дети до 14 лет. Как уточняется в сообщении, в регионе от гриппа привито 49,9% жителей Липецкой области, или более 562,9 тыс. человек, осложнений по итогам кампании не зарегистрировано. Ранее сообщалось, что всего в регионе планируется привить от гриппа не менее 60% населения, или 684 тыс. человек.