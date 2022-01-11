Порядка 100 человек прошли обучение традиционным ремеслам в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 11 января. /ТАСС/. Обучение ремеслам народов Карачаево-Черкесии прошли 100 человек. Проект организовали для сохранения культуры и традиций этносов республики, рассказал ТАСС специалист управления по молодежной политике и социальным проектам Карачаево-Черкесского госуниверститета Роберт Баскаев.

"Центр обучения традиционным ремеслам народов Карачаево-Черкесии начал работу при поддержке Федерального агентства по делам молодежи осенью 2021 года. За это время в мастерских прошли обучение 100 жителей республики самых разных возрастов. Порядка 70% обучившихся выразили желание продолжать работу в своих направлениях", - сказал Баскаев.

В рамках проекта на базе Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева создали четыре мастерских для работы по направлениям: "Художественная керамика", "Художественная обработка металла", "Художественная обработка древесины", "Искусство войлока" и "Вышивка золотом".

Преподавателями в центре являются мастера - выпускники института культуры и искусств КЧГУ. По словам Баскаева, важной составляющей работы центра является приобщение к культуре народов региона. На обучении мастера рассказывают историю возникновения и использования в быту предметов домашней утвари жителей республики различных национальностей.

"Это очень важный проект, который будет способствовать сохранению народных культурных традиций и развитию ремесел народов Карачаево-Черкесии, улучшит межнациональное взаимодействие, позволит организовать досуг жителей и помочь им с выбором профессии. А также выявить и поддержать творческих людей", - отметил Баскаев.

Автором проекта является студентка вуза Зульфия Боташева. Организаторы намерены продолжить работу центра, увеличить количество участников и проводить обучение для жителей других регионов. Карачаево-Черкесии - один из самых многонациональных регионов России, в нем проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.