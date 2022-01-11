Более 300 тыс. москвичей приняли участие в 35 проектах на платформе "Город идей" за 7 лет

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Более 300 тыс. жителей столицы приняли участие в 35 краудсорсинг-проектах на платформе "Город идей" с 2014 года. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Уже 7 лет в Москве работает уникальная платформа "Город идей", на которой все заинтересованные москвичи могут предложить и обсудить идеи по улучшению работы ключевых сфер городского хозяйства: от образования и транспорта до культуры и предоставления государственных услуг. Начиная с 2014 года мы провели 35 краудсорсинг-проектов, в которых приняли участие более 300 тыс. человек. Наиболее интересные идеи были реализованы на практике", - написал мэр.

Он отметил, что в 2021 году в рамках шести тематических проектов москвичи прислали более 4 тыс. идей, из них 423 были взяты в работу.

"Идеи, предлагаемые москвичами, позволяют сделать нашу Москву еще более комфортной, уютной и доброй. Городом, в котором хочется жить", - подчеркнул мэр.