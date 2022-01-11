Пассажиропоток аэропорта Крыма на праздники вырос на 10%

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года обслужил 103,5 тыс. человек, показатель вырос на 10% по сравнению с 2020 годом, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Симферополь в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года обслужил 103,5 тыс. человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток вырос на 10%. Пик пассажиропотока в этот новогодний период зафиксирован 8 января, когда услугами аэропорта воспользовались 12 870 человек. Самыми популярными направлениями полетов на праздники стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Сочи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период новогодних праздников полеты в Крым выполняли 11 авиакомпаний по 17 направлениям. "Дополнительные рейсы в Симферополь и обратно открывались из девяти городов", - сообщили в пресс-службе.

У аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть среди региональных авиаузлов России на внутренних воздушных линиях в летний период. С апреля 2018 года пассажиров обслуживают в новом терминале. Он рассчитан на пассажиропоток до 3,65 тыс. человек в час - 6,5 млн человек в год. В аэропорту ранее обслуживали более 5 млн пассажиров в год. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году пассажиропоток составил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. меньше по сравнению с 2019 годом. К октябрю 2021 года аэропорт уже обслужил более 6 млн пассажиров.