Кабмин утвердил правила господдержки регионов при создании туристической инфраструктуры

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления государственной поддержки регионам при создании туристической инфраструктуры в исторических городах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства.

Помощь будет оказываться в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "С 2022 года регионы смогут получать субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов", - говорится в сообщении. Средний размер субсидии на каждый проект составит около 250 млн рублей.

Как пояснили в кабмине, претенденты на получение субсидии должны подготовить проект так называемого туристического кода центра города - единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью.

"К рассмотрению принимаются проекты, разработанные для городов с численностью населения от 5 тыс. до 2 млн человек. При этом сам проект должен охватывать территорию площадью до 100 га", - отмечается в сообщении. Победителей конкурса будет определять Ростуризм.

"Планируется, что с помощью федеральных средств к 2025 году единое привлекательное культурно-историческое пространство будет создано в 52 городах России", - заключили в правительстве.