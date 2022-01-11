Токаев поручил создать в Казахстане общественный социальный фонд

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать в республике общественный социальный фонд.

"Я поручаю создать общественный социальный фонд. Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемные. Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах, окажем содействие способным детям. Поддержим культуру, поможем Алма-Ате оправиться от страшной трагедии", - сказал он, выступая во вторник в Мажилисе (нижней палате парламента).

Глава государства отметил, что из средств этого фонда окажут поддержку семьям полицейских и военнослужащих, погибших при ликвидации беспорядков. "Мы ожидаем значительные и регулярные отчисления в фонд со стороны крупного бизнеса", - пояснил президент.