Почти 5 тыс. работ поступило на конкурс News Photo Awards, организованный ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Прием работ на фотоконкурс News Photo Awards. A Changing World, организатором которого выступает ТАСС, завершен, сообщает департамент корпоративных коммуникаций агентства во вторник.

"На конкурс поступило около 5 тыс. фотографий от журналистов из 74 стран", - отметили в департаменте. Больше всего заявок пришло из Китая, США, Индии, Турции, Бразилии, Испании и России.

"A Changing World принял эстафету конкурса 2020 года Overcoming COVID. Однако если в 2020-м в фокусе фоторепортеров была исключительно пандемия, то в 2021 году мы хотели получить более широкий взгляд на то, что происходит на планете. Он одновременно отражает глобальные и локальные перемены в жизни людей и стран в новой реальности и затрагивает все ключевые события минувшего года", - сказал председатель жюри конкурса, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.

По его словам, передать динамику изменений, происходящих в мире, языком фотографии - задача непростая даже для профессионального фотожурналиста. "Это требует, помимо удачи и умения оказаться в нужное время в нужном месте, что часто сопряжено с немалым риском, еще и глубокого понимания истории, умения рассказать и передать зрителям увиденное. Это вызов, достойный настоящих профессионалов, и он был принят. Ведь наш конкурс дает фоторепортерам отличный шанс получить широкую известность и донести свой взгляд на мир до максимально широкой аудитории", - отметил он.

Международному жюри, в состав которого входят 12 экспертов из ведущих мировых СМИ, в том числе France-Presse (AFP), DPA, "Синьхуа", Киодо, EFE, Yonhap, ТАСС и других, предстоит в течение месяца ознакомиться с работами участников и выбрать победителей. Работы соискателей будут представлены анонимно: указаны только названия и краткое описание. Такой подход позволяет сделать голосование максимально беспристрастным. Лучшему снимку будет присужден Гран-при, его автор получит $10 тыс., а победители в каждой номинации - по $3 тыс. В этом году в конкурсе предусмотрено четыре номинации: News ("Новости"), People & Lifestyle ("Люди и образ жизни"), Нealthcare ("Здравоохранение"), Environment ("Окружающая среда"). Победителей объявят в марте в рамках проведения "Экспо-2020" в Дубае в павильоне России.

News Photo Awards. A Changing World - второй фотоконкурс, который организует и проводит информационное агентство России ТАСС. Темой первого конкурса стало преодоление пандемии коронавируса - Overcoming COVID. Генеральным партнером конкурса News Photo Awards. A Changing World в этом году выступает международная платежная система Mastercard.