В Центре им. Гамалеи считают, что "омикрон" вытеснит "дельту" и в России

"Судя по всему, наблюдая за тем, что происходит в мире, происходит замещение вариантом "омикрон" предыдущего варианта "дельта", который получил практически стопроцентное распространение <...> Безусловно, это и должно произойти в нашей стране", - сказал он в эфире канала "Соловьев Live" в YouTube.

Новые штаммы коронавируса будут появляться в мире до достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, отметил Гущин. Восприимчивых к коронавирусу людей остается достаточно много, сообщил он. "Первичная иммунизация людей прошла, <...> но, тем не менее, людей, которые продолжают быть восприимчивыми [к коронавирусу], остается довольно много. И вот эти волны новых вариантов, которые мы встречаем последний год, их интенсивность, прежде всего, будет зависеть от того, сколько <...> будет "иммунных" людей, насколько будет напряженный иммунитет в этой популяции", - сказал Гущин.

Ученый пояснил, что эволюция вирусов построена таким образом, что чем больше он циркулирует в популяции, тем больше вероятность того, что будут появляться новые варианты: "Это базовый принцип работы биологических систем, и в данном случае зависеть это будет, прежде всего, от того, как быстро завершится формирование иммунитета по всей планете". Достижение определенного уровня коллективного иммунитета поможет снизить заболеваемость, распространение вируса, а также число пациентов в больницах. "Таким образом можно полностью погасить этот волнообразный процесс", - заключил он.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным Роспотребнадзора на 30 декабря, в России выявили в общей сложности 103 случая заражения этим вариантом.