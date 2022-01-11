Количество обращений в скорую помощь в Новосибирске в праздники снизилось на 2,5%

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Общее количество обращений за скорой медицинской помощью в Новосибирске в течение новогодних праздников уменьшилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом количество вызовов скорой помощи практически не изменилось по сравнению с будними днями, сообщил в пресс-центре ТАСС во вторник главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич.

"В целом за последние четыре-пять лет эти новогодние праздники были наиболее спокойными. В последние годы наблюдается тенденция к снижению количества обращений за скорой медицинской помощью в новогодние каникулы. Если в 2021 году в среднем ежесуточное количество обращений было 1 630, то в этом году - 1 590. В среднем на 120-130 выездов меньше. Можно сказать, что люди научились отмечать праздники более цивилизованно", - отмечает Балабушевич.

По его словам, после введения новогодних каникул в России в 2005 году наблюдался резкий скачок обращений в скорую помощь в каникулярный период. Но за последние несколько лет картина изменилась. Ежесуточное количество вызовов в праздничные дни остается на том же уровне, что и в рабочие.

По данным Детской больницы скорой медицинской помощи города Новосибирска и детского круглосуточного травмпункта, детский травматизм в новогодние праздники также снижается по сравнению с 2021 годом. "Большинство травм, в том числе повреждений позвоночника, дети получают в местах неорганизованного детского отдыха. В этом году практически не было обращений с организованных городских площадок - катков, горок", - сказал в пресс-центре ТАСС заведующий детским отделением травматологии и ортопедии городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Алексей Ковалев.