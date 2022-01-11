Более 31 тыс. обращений от москвичей было опубликовано на портале "Наш город" за праздники

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Жители Москвы за новогодние праздники чаще всего обращались на портал "Наш город" по поводу снега и гололеда на дорогах, всего с 1 по 10 января было опубликовано более 31 тыс. заявок. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"С 1 по 10 января на портале было опубликовано более 31 тыс. заявок. Несмотря на праздничные дни модераторы проекта оперативно обрабатывали сообщения от пользователей. Наибольшее количество заявок поступило от жителей районов Восточное Бирюлево, Южное Медведково и Кузьминки", - сказал Пищелко.

По его словам, в среднем каждую проблему городские службы смогли устранить за три дня.

Самой популярной темой для обращения стала "Снег и гололед на проезжей части" - в этой категории москвичи оставили более 14,6 тыс. жалоб. На неубранный подъезд пожаловались 1,5 тыс. раз, на неисправность элементов освещения в подъезде - 1,2 тыс. раз.

В число распространенных проблем в период новогодних праздников вошли "некачественное содержание/неисправность лифта" и "неубранная контейнерная площадка".

Портал "Наш город" - проект, разработанный с целью улучшения качества жизни горожан и облика Москвы за счет активного участия самих жителей. Он создан в 2011 году, его курирует ГКУ "Новые технологии управления" совместно с департаментом информационных технологий. За 10 лет с помощью портала удалось решить 5,4 млн проблем.