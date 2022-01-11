На подготовку спортсменов РФ к Олимпиаде и Паралимпиаде выделили еще свыше 416 млн рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 416 млн рублей на подготовку российских спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде в Пекине. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства.

Средства будут выделены из резервного фонда кабмина. "Необходимость дополнительного финансирования во многом связана с пандемией. Например, для въезда спортсменов и провоза спортивного инвентаря и оборудования международные спортивные федерации организуют специальные рейсы, стоимость перелета которыми значительно превышает рыночную стоимость аналогичных услуг", - поясняется в сообщении.

В правительстве отметили, что дополнительные расходы связаны и с необходимостью многократного тестирования для въезда и пребывания спортсменов за рубежом во время проведения тренировочных мероприятий и международных соревнований в преддверии Олимпиады.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.