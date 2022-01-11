В Оренбургской области сформируют списки желающих привить детей от COVID-19

ОРЕНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Больницы Оренбургской области в ожидании первой поставки вакцины от новой коронавирусной инфекции для детей от 12 до 18 лет сформируют списки желающих первыми сделать прививку. Об этом сообщила во вторник вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram .

"Сегодня я проводила ВКС с главными врачами, мы проговорили, что начинаем организационно-подготовительную работу с родителями, чтобы у нас заранее были списки детей, родители которых хотят сделать прививки", - сказала она.

По словам министра, многие родители в Оренбургской области хотят прививать своих детей. Согласно данным федерального Минздрава, регион узнает о размере и дате поставки первой партии вакцины для подростков в конце этой недели или на следующей неделе. "Как только мы ее получим, мы начнем вакцинировать детей", - уточнила она.

Савинова дала прогноз, что штамм "омикрон" распространится в регионе через две-четыре недели, поэтому важно именно сейчас, когда наблюдается спокойная эпидемиологическая ситуация, сделать прививку или ревакцинироваться. Она уточнила, что в Оренбургской области в начале января госпитализируют ежедневно около 50 пациентов с коронавирусом, что в разы меньше, чем осенью 2021 года, когда наблюдался пик заболеваемости. Также продолжает сокращаться число ежедневно выявляемых новых случаев.

Первый случай омикрон-штамма выявили 4 января у жительницы Гая, которая вернулась с отдыха в Египте. При этом у пациентки не наблюдалось никаких проявлений заболевания, она была привита и вместе с членами семьи соблюдала изоляцию. Как добавила Савинова, она уже получила отрицательный тест на вирус.