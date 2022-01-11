В 2021 году МЧС обнаружило и обезвредило более 40 тыс. взрывоопасных предметов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Специалисты МЧС обезвредили более 40 тыс. различных взрывоопасных предметов в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"За год пиротехнические подразделения МЧС России обнаружили и обезвредили свыше 40 тыс. взрывоопасных предметов", - сказали в ведомстве. В это число входят свыше 1,4 тыс. авиабомб времен Великой Отечественной войны. По сигналам граждан и учреждений пиротехники МЧС совершили около 800 выездов на разминирования, обезвредив более 3,2 тыс. взрывоопасных предметов.

Кроме работы на территории страны, специалисты проводили гуманитарные разминирования в зонах конфликтов на территории Нагорного Карабаха, Южной Осетии и в других государствах. "В настоящее время в ведомстве порядка 240 пиротехников. В зимний и весенний периоды пиротехнические подразделения МЧС России привлекаются к проведению специальных взрывных работ при подрыве ледовых заторов, а также дроблении негабаритных каменных образований, вызванных сходами селевых потоков", - добавили в МЧС.