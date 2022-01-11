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Почти 3 тыс. бригад кровельщиков в Москве очищают крыши от снега и наледи

Городские службы также продолжают в круглосуточном режиме очищать от снега улицы, дворовые территории и парковочные места

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Почти 3 тыс. бригад кровельщиков в Москве задействованы в работе по очистке кровли и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

"В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. В работах задействованы 2,9 тыс. бригад кровельщиков. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - говорится в сообщении.

Кроме того, городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать улицы, дворовые территории и парковочные места от снега.

Сегодня в столице ожидается до минус 9 градусов, местами небольшой снег.

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