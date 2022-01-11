Синоптики предупредили о лавинах в горах Сочи

СОЧИ, 11 января. /ТАСС/. Лавиноопасность в горах Сочи на высоте от 1,5 тыс. м прогнозируют синоптики. Штормовое предупреждение будет действовать до 14 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС ": в период с 18 часов 11 января до 18 часов 14 января 2022 г. в горах МО Сочи выше 1,5 тыс. м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Спасатели просят соблюдать меры осторожности и напоминают, что выходить в горы во время снегопада опасно.

"Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склонов без кустарника и деревьев. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде", - добавили в пресс-службе.

Ранее синоптики прогнозировали ухудшение погоды на территории всего Краснодарского края. Ожидается резкое похолодание, снег, гололед, ухудшение видимости.