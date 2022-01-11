Почти 20 детских садов построили в Подмосковье в 2021 году за счет внебюджетных средств

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Около 20 детских садов на более чем 3 тыс. мест построили и ввели в эксплуатацию в Московской области в 2021 году за счет внебюджетных средств, сообщила во вторник пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"По итогам 2021 года в Московской области введено в эксплуатацию 18 детских садов на 3 090 мест за внебюджетные средства", - говорится в сообщении.

Как отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова, слова которой приводятся в сообщении, в прошлом году было введено в эксплуатацию три дошкольных учреждения на 345 мест в Балашихе, три детсада на 585 мест в Мытищах, два - на 540 мест - в Одинцове и еще два на 315 мест в Долгопрудном. Также новые объекты появились в Люберцах, Наро-Фоминске, Раменском и Электростали.