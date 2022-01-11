Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с начала ноября

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил рост и достиг 1,04 - максимума с 2 ноября 2021 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превысил единицу в шести из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших. В Воронежской области он увеличился до 1,03, в Санкт-Петербурге - до 1,09, в Ростовской и Нижегородской областях - до 1,19, в Подмосковье - до 1,3 (это максимум с октября прошлого года). В Москве индикатор, напротив, снизился и составил 1,33.

При этом коэффициент вырос и в остальных регионах: в Самарской области - до 0,97, в Свердловской - до 0,94, в Пермском крае - до 0,91, в Красноярском - до 0,81.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.