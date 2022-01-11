Оренбургская область на треть сократила коечный фонд ковид-госпиталей

ОРЕНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Около 50% коек освободилось в ковидных госпиталях Оренбургской области. Власти региона приняли решение в три раза сократить коечный фонд, сообщила во вторник вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram .

"У нас было развернуто 1,5 тыс. коек, на сегодняшнее утро занято 742, то есть у нас 50% коечного фонда пустует. Мы сознательно не закрывали койки на длительные выходные, потому что пока не понимали, как будет развиваться ситуация. Сегодня мы приняли решение сократить 500 коек", - сказала она.

Савинова уточнила, что в Оренбургской области останется восемь ковид-госпиталей в Новотроицке, Орске, Бузулуке, Бугуруслане, Сорочинске и три в Оренбурге. Она уточнила, что перевод учреждений в плановый режим работы позволит врачам вернуться к специализированной деятельности, лечить пациентов с другими заболеваниями, а также поводить диспансеризацию и заниматься профилактикой.

В Оренбургской области, по данным регионального оперштаба на понедельник, продолжает снижаться число ежедневно выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции. Официально зарегистрировали 108 957 случаев заражения, в том числе 74 - 10 января. Выздоровели 98 508 человек, умерли 3 515 пациентов.