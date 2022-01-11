ПсковГУ откроет систему классов для обучения школьников дефицитным профессиям

ПСКОВ, 11 января. /ТАСС/. Псковский государственный университет в 2022 году запустит первую в России адресную систему тематических классов для школьников из разных регионов страны. Старшеклассники в своих школах, в частности, будут изучать медицину по специальным вузовским программам, а затем поступать в университет на соответствующую специальность, что поможет решить в регионах кадровую проблему в здравоохранении сообщил во вторник ТАСС проректор по инновационному и цифровому развитию ПсковГУ Сергей Куклев.

По его словам, подготовка специалистов для работы в сфере здравоохранения крайне важна для Псковской области, так как в регионе существует острый дефицит кадров. В середине сентября 2021 года губернатор Михаил Ведерников на рабочей встрече доложил президенту Владимиру Путину о том, что регион испытывает проблемы с кадрами во многих сферах экономики, особенно это касается медицины.

"Проблема нехватки кадров в здравоохранении касается многих регионов нашей страны. Чтобы ее решить, мы в 2022 году запустим адресную систему подготовки абитуриентов. Она представляет собой развертывание сети тематических классов как в Псковской области, так и тиражирование ее на соседние регионы России - в Смоленской, Брянской, Новгородской областях. С помощью таких классов вместе с вузами-партнерами из других регионов будем готовить школьников к обучению в вузе. Чтобы студент пришел учиться на сетевую образовательную программу, он должен соответствовать этому сильному вузу", - отметил Куклев.

Он добавил, что в рамках проекта школьники будут изучать естественные науки, математику, а также медицину и лечебное дело. Занятия будут вестись в интерактивной форме, в очном и онлайн-форматах. Для обучения предусмотрено специальное оборудование - виртуальные интерактивные установки, например, анатомический стол, позволяющий имитировать хирургический подход к органам человека. "Это образовательная платформа с 3D-изображениями тела человека сверхвысокого качества. Студенты - будто операционная бригада, собравшаяся вокруг настоящего хирургического стола", - уточнил Куклев.

По его словам, запуск проекта позволит не только подготовить специалистов для медицины, но и поможет выпускникам школ с ранней профориентацией. "Сейчас существует проблема: когда студент приходит на "Лечебное дело", он знает, что получит востребованную профессию, но не факт, что этот студент профессионально ориентирован. И задача медицинских классов - базовая подготовка и профессиональная ориентация. Что касается естественных наук, то здесь студенты могут учиться на сетевой программе, например, биомедицине, которую реализуем совместно с МГУ. И это дает понимание студентам - куда они потом будут трудоустраиваться, и представлять свой карьерный путь", - пояснил проректор ПсковГУ.